120 pollici e 1000 euro di sconto posson bastare?

12 Luglio 2022 – 22:46

Anche i ricchi hanno a disposizione il loro Prime Day: ecco le televisioni più cool disponibili in sconto in queste ore di offerte su Amazon.

The post 120 pollici e 1000 euro di sconto posson bastare? appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico