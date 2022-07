Tiscali: CdA approva la fusione con Linkem Retail

11 Luglio 2022 – 19:45

Il consiglio di amministrazione di Tiscali ha approvato la fusione con Linkem Retail che permetterà di offrire servizi di connettività FTTH e FWA.

