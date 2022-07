iPad 2021 in offerta pre Prime Day 2022

11 Luglio 2022 – 13:45

Ottima offerta da pre Prime Day per uno dei tablet più apprezzati di sempre: metti subito nel carrello l’ottimo iPad 2021 di 9a generazione.

The post iPad 2021 in offerta pre Prime Day 2022 appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico