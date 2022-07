Dell annuncia Inspiron 14 e 16 Plus

11 July 2022 – 12:55

I nuovi Dell Inspiron 14 Plus e 16 Plus integrano processori Intel di 12esima generazione, fino a 16 GB di RAM, SSD fino a 1 TB e scheda video NVIDIA.

Fonte: Punto Informatico