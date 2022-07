Classe di Laurea LM-56 Magistrale in Scienze dell’economia

11 Luglio 2022 – 13:45

LM-56 è la classe delle lauree magistrali in Scienze dell’economia. Scopri i corsi online disponibili, gli sbocchi lavorativi e le classi di concorso!

The post Classe di Laurea LM-56 Magistrale in Scienze dell’economia appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico