Samsung Galaxy Watch 5, confermati ufficialmente i modelli di serie

10 Luglio 2022 – 13:45

Anche se non ci sono altri dettagli, Samsung ha confermato ufficialmente i numeri dei modelli di Galaxy Watch 5, i suoi nuovi indossabili.

The post Samsung Galaxy Watch 5, confermati ufficialmente i modelli di serie appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico