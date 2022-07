La Cina ha supercomputer sempre più potenti. Ma li tiene segreti

10 Luglio 2022 – 9:20

Gli scienziati cinesi hanno messo a punto un nuovo modello Sunway in grado di completare un miliardo di operazioni al secondo. Ma non forniscono più dati sui nuovi sistemi exascale per evitare blocchi dagli Stati Uniti

Fonte: Wired