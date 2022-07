Digitale terrestre: refarming concluso, c’è la data al DVB-T2

10 Luglio 2022 – 10:45

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha ufficialmente annunciato il termine del processo di refarming del digitale terrestre, c’è la data al DVB-T2.

The post Digitale terrestre: refarming concluso, c’è la data al DVB-T2 appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico