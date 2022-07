Elon Musk ha rinunciato a Twitter, ma il board non ci sta

9 Luglio 2022 – 16:45

Elon Musk ha annunciato alla SEC di non voler più acquisire Twitter, accusando la controparte di non collaborare nella trattativa: il board rigetta le accuse.

The post Elon Musk ha rinunciato a Twitter, ma il board non ci sta appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico