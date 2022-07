MacBook Air 2022 con chip M2: prenotalo adesso su Amazon, occasionissima

8 July 2022 – 19:30

L’attesissimo MacBook Air 2022 con chip M2 sbarca su Amazon: puoi prenotarlo adesso e scegliere di pagarlo a rate. Lo riceverai al D1.

The post MacBook Air 2022 con chip M2: prenotalo adesso su Amazon, occasionissima appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico