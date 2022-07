iPad mini 6: problemi di ricarica a causa dell’ultimo update

8 July 2022 – 12:48

Diversi possessori di iPad mini 6 stanno lamentando l’impossibilità di ricaricare il dispositivo dopo averlo aggiornato a iPadOS 15.5

