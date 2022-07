DAZN, 11 promesse per la Serie A 2022/23

8 July 2022 – 16:05

DAZN ha siglato un protocollo di impegni con l’AGCOM per preparare al meglio la stagione di Serie A in streaming 2022/23 in partenza il 13 agosto.

