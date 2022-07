TikTok: possibile indagine della FTC negli USA

7 Luglio 2022 – 13:45

Alcuni senatori degli Stati Uniti hanno chiesto alla FTC di avviare un’indagine su TikTok, in quanto ha fornito informazioni ingannevoli.

