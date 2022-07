Stranger Things: Netflix conferma lo spin-off

7 Luglio 2022 – 19:45

I Duffer Brothers danno vita a una nuova realtà chiamata Upside Down Pictures che lavorerà allo spin-off (e non solo) di Stranger Things.

