Smart TV 4K HDR Philips: lo paghi meno di 300€ con questo sconto

7 July 2022 – 18:52

Philips 43PUS7506/12 è una smart TV 4K HDR da 43 pollici con Dolby Vision che adesso paghi meno di 300 euro grazie a questa offerta.

The post Smart TV 4K HDR Philips: lo paghi meno di 300€ con questo sconto appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico