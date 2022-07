Polizia e Poste Italiane: accordo sulla sicurezza

7 Luglio 2022 – 19:45

Poste Italiane e Polizia di Stato hanno rinnovato la collaborazione che permette di proteggere i servizi digitali utilizzati da milioni di utenti.

The post Polizia e Poste Italiane: accordo sulla sicurezza appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico