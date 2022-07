Il musical sulle criptovalute arriverà a Broadway

7 July 2022 – 16:03

Le criptovalute saliranno sul palco con Crypto The Musical, un progetto inedito e finanziato in modo decentralizzato che punta a Broadway.

