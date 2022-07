Garante Privacy: 448 provvedimenti nel 2021

7 Luglio 2022 – 16:46

Il Garante della privacy ha presentato la relazione sugli interventi del 2021 su varie questioni, soprattutto relative ai diritti nel mondo digitale.

The post Garante Privacy: 448 provvedimenti nel 2021 appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico