Dall-E: IA molto artificiale, poco intelligente e razzista

7 Luglio 2022 – 16:45

L’interessante esperimento dell’IA di Dall-E Mini mette in luce tutti i vizi e le virtù di sistemi basati su banche dati viziati da razzismo e pregiudizi.

The post Dall-E: IA molto artificiale, poco intelligente e razzista appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico