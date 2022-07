A luglio arriva il registro delle opposizioni per i cellulari

7 Luglio 2022 – 12:20

Al via dal 27 luglio l’apertura del registro per bloccare le chiamate indesiderate di telemarketing. Multe fino a 20 milioni di euro e fino al 4% del fatturato annuo per le imprese che violano le regole

Fonte: Wired