Progetti blockchain: l’Italia ha stabilito 45 milioni di euro di sussidi

6 July 2022 – 7:13

L’Italia ha stabilito un sussidio pari a 45 milioni di euro per finanziare alcuni progetti blockchain che si qualificheranno per questo aiuto.

The post Progetti blockchain: l’Italia ha stabilito 45 milioni di euro di sussidi appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico