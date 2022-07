Nuovo MacBook Air con chip M2: ordini dall’8 luglio

6 July 2022 – 18:53

Il nuovo MacBook Air con schermo Liquid Retina da 13,6 pollici e processore Apple M2 potrà essere ordinato dalle ore 14:00 di venerdì 8 luglio.

