Meta denuncia sito che pubblica dati di Instagram

6 July 2022 – 12:59

Meta ha denunciato un privato e un’azienda che effettuato la raccolta (scraping) dei dati degli utenti Instagram e Facebook, senza il loro consenso.

