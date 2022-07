MacBook Air M2 allerta i produttori di laptop Windows

6 July 2022 – 10:26

I produttori di laptop Windows si dicono allertati dal nuovo MacBook Air M2 di Apple, potrebbe avere ripercussioni sulle loro vendite.

The post MacBook Air M2 allerta i produttori di laptop Windows appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico