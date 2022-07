Crypto: Bullish.com licenzia dei dipendenti, guida alla scelta dell’exchange

6 July 2022 – 9:49

Ancora notizie di licenziamenti dal mondo crypto con Bullish.com che ha tagliato il 10% dei dipendenti: di quali exchange possiamo fidarci?

The post Crypto: Bullish.com licenzia dei dipendenti, guida alla scelta dell’exchange appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico