Commercianti: crypto utili per arrivare a nuovi clienti

6 Luglio 2022 – 19:45

Secondo un sondaggio, la quasi totalità dei commercianti ritiene le crypto uno strumento utile al raggiungimento di nuovi clienti.

