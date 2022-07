Amazon: indagine per pratiche anticoncorrenziali

6 Luglio 2022 – 19:45

Anche l’autorità antitrust del Regno Unito ha avviato un’indagine su sospette pratiche anticoncorrenziali di Amazon nella vendita dei prodotti.

