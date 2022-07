AirPods Max: un brevetto rivela la nuova custodia

6 Luglio 2022 – 13:45

Un brevetto Apple recentemente diffuso descrive una nuova custodia per AirPods Max che l’azienda potrebbe decidere di lanciare in futuro.

