Migliori antivirus per bloccare i ransomware

5 Luglio 2022 – 13:46

Secondo AV-TEST, quasi tutti gli antivirus consumer possono bloccare i ransomware, incluso Microsoft Defender, la soluzione gratuita per Windows.

