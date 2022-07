Dubai entra nel Metaverso ed è boom di adozioni: vale la pena investirci?

5 July 2022 – 10:00

Dubai ha annunciato di voler portare il suo Governo nel Metaverso così da permettere ai cittadini di accedere alle sue strutture virtualmente.

The post Dubai entra nel Metaverso ed è boom di adozioni: vale la pena investirci? appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico