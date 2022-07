Blockchain e IA: incentivi per 45 milioni dal MISE

5 Luglio 2022 – 19:45

Il MISE ha pubblicato le modalità e i termini di presentazione delle domande per accedere ai fondi riservati a blockchain, IA e Internet of Things.

