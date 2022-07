Apple Watch 8 avrà lo schermo ancora più grande

5 July 2022 – 9:50

Secondo Ross Young e Jeff Pu, Apple Watch 8 avrà uno schermo più grande del 5% rispetto al modello precedente, da 1,99 o da 2 pollici.

