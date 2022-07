Amazfit Bip 3 e Bip3 Pro già disponibili su Amazon

5 Luglio 2022 – 13:45

Amazfit Bip 3 e Amazfit Bip3 Pro sono due nuovi smartwatch caratterizzati da un elevato rapporto qualità-prezzo: ecco tutti i dettagli.

The post Amazfit Bip 3 e Bip3 Pro già disponibili su Amazon appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico