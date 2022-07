Wind Tre vuole legare i prezzi all’inflazione

4 July 2022 – 13:01

Wind Tre ha inviato una lettera ad AGOM per chiedere di agganciare le tariffe per telefonia fissa e mobile all’andamento dell’inflazione.

The post Wind Tre vuole legare i prezzi all’inflazione appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico