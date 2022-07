TinyCheck: tool open source per rilevare stalkerware

4 July 2022 – 18:49

TinyCheck è un tool open source che permette di individuare la presenza di stalkerware sullo smartphone, analizzando il traffico WiFi in uscita.

