OneDrive: Microsoft lavora al nuovo client per Windows 11

4 Luglio 2022 – 13:45

È trapelata una build di anteprima del nuovo client di OneDrive per Windows 11 a cui Microsoft sta lavorando, l’UI è in linea con il sistema.

