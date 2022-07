CryptoQueen tra i 10 fuggitivi più ricercati dall’FBI

4 Luglio 2022 – 19:45

42 anni e scomparsa nel nulla: Ruja Ignatova, CryptoQueen, è l’unica donna presente nell’elenco dei 10 fuggitivi più ricercati dall’FBI.

