TikTok conferma: accesso ai dati dalla Cina

3 July 2022 – 12:58

In risposta a nove senatori repubblicani, TikTok ha confermato che alcuni dipendenti in Cina possono accedere ai dati degli utenti statunitensi.

The post TikTok conferma: accesso ai dati dalla Cina appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico