iPhone 14 Pro e 14 Pro Max saranno i più costosi di sempre?

3 Luglio 2022 – 13:45

Secondo un’indiscrezione, iPhone 14 Pro e Pro Max potrebbero essere gli smartphone Apple più cari di sempre. Si parte da 1099 dollari?

The post iPhone 14 Pro e 14 Pro Max saranno i più costosi di sempre? appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico