MedusaLocker: nuovo ransomware in attività

2 July 2022 – 12:56

MedusaLocker è un ransomware recente che sfrutta le vulnerabilità di RDP o il phishing per infettare i computer e cifrare i file con AES a 256 bit.

