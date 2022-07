Fuorigioco semiautomatico: l’IA debutta ai Mondiali del Qatar 2022

2 Luglio 2022 – 13:45

La FIFA ha dato l’OK: la Coppa del Mondo del Qatar 2022 vedrà il debutto di un nuovo sistema VAR noto come fuorigioco semiautomatico.

