Ucraina: 800 cyberattacchi dall’inizio della guerra

1 July 2022 – 10:26

Dal 24 febbraio, l’agenzia SSSCIP ha rilevato un totale pari a 769 cyberattacchi rivolti a realtà governative e private in Ucraina.

