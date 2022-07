SpaceX può usare Starlink su veicoli in movimento

1 Luglio 2022 – 13:45

La FCC ha concesso a SpaceX la licenza per l’uso della connettività satellitare di Starlink anche su aerei, navi, automobili, camion e camper.

Fonte: Punto Informatico