Google paga 90 milioni di dollari agli sviluppatori

1 Luglio 2022 – 19:45

Google ha sottoscritto un accordo con i piccoli sviluppatori statunitensi per evitare una class action e pagherà 90 milioni di dollari.

The post Google paga 90 milioni di dollari agli sviluppatori appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico