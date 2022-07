Coinbase si espande: il piano include anche l’Italia

1 July 2022 – 10:00

Coinbase ha appena annunciato il suo piano di espansione in Europa che include anche l’Italia oltre Spagna, Francia e Paesi Bassi.

