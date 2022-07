Amazfit T-Rex 2 lanciato nello spazio

1 Luglio 2022 – 19:46

Amazfit ha lanciato lo smartwatch T-Rex 2 nello spazio per dimostrare la sua resistenza alle basse temperature (-64° C a 34,5 Km di altitudine).

The post Amazfit T-Rex 2 lanciato nello spazio appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico