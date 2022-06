Spazzolino elettrico Panasonic, 2 testine e pulizia PROFONDA

30 June 2022 – 19:17

Uno spazzolino elettrico che vale la pena di esser preso in considerazione, è Panasonic ed ha due testine in confezione.

The post Spazzolino elettrico Panasonic, 2 testine e pulizia PROFONDA appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico