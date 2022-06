Samsung produrrà chip a 3nm per il mining di Bitcoin

30 June 2022 – 10:30

Samsung ha fatto sapere che è pronta ad avviare la produzione di speciali chip a 3nm che potranno essere utilizzati per il mining di Bitcoin.

