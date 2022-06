Caricabatterie USB Panasonic: 4 batterie Eneloop incluse a soli 10 euro

30 June 2022 – 13:35

Scopri la comodità delle batterie ricaricabili Eneloop incluse acquistando il caricabatterie USB Panasonic in offerta su Amazon a 10 euro.

Fonte: Punto Informatico