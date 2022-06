Assassin’s Creed Valhalla, piccolo prezzo sulla variante PS5

30 Giugno 2022 – 22:45

Assassin’s Creed Valhalla è il gioco da provare sulla tua PlayStation 5, immergiti nel mondo dei vichinghi e rimani estasiato.

The post Assassin’s Creed Valhalla, piccolo prezzo sulla variante PS5 appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico